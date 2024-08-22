В 19:00 22.08.2024 Млада-Болеслав и Пакш сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Млада-Болеслав — Пакш

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Пакш». Коэффициент ставки — 2.25.

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