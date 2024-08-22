В 21:00 22.08.2024 Лудогорец и Петрокуб сыграют матч в квалификационном раунде ЛЕ.

Лудогорец — Петрокуб

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лудогорец» — «Петрокуб». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лудогорец»).

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