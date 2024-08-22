начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 22.08.2024.

Последний матч: «Легия» — «Дрита» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Легия» — «Дрита». Коэффициент ставки — 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Легия»).

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