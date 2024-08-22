Агент Головина рассказал о состоянии россиянина

Футбольный агент, представляющий интересы российского хавбека, высказался о восстановлении полузащитника после травмы.

«Саша чувствует себя хорошо, все идет по плану медицинского штаба "Монако". Пока он тренируется в общей группе с ограничениями. Решение о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче, примет медицинский штаб клуба. Дискомфорта от травмы нет, но еще ограничения есть», — приводит слова Клюева ТАСС.

За «Монако» 28-летний полузащитник выступает с 2018 году. Первый тур Лиги 1 Головин пропустил из-за травмы.

Всего за монегасков он сыграл 203 матча, забил 31 мяч, сделал 39 голевых передач. На Transfermarkt россиянина оценивают в 30 млн евро.