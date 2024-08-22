начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги Европы, 22.08.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ференцварош» — «Борац». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ференцварош»).

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