Энрике: Когда «ПСЖ» вынужден приобрести стиральную машинку, ее стоимость будет 400 евро вместо 4 евро

Главный тренервысказался об усилении парижской команды.

«Когда такая великая команда, как "Пари Сен-Жермен" вынуждена приобрести стиральную машинку, её стоимость будет € 400 вместо € 4. Но проблема заключается в том, что в конечном итоге она будет работать как стиральная машинка за € 4.

Уход Мбаппе? Я мог бы сказать вам: "Вы, французы, такие скучные". Мбаппе не игрок, который носит футболку "ПСЖ". А я говорю только о футболистах, играющих за ПСЖ», — цитирует Энрике RMC Sport.

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Напомним, что «ПСЖ» стартовал в новом сезоне с уверенной победы над «Гавром» (4:1).