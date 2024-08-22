В 21:45 22.08.2024 Динамо Минск и Андерлехт сыграют матч в квалификации Лиги Европы.

Динамо Минск — Андерлехт

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо Минск» — «Андерлехт». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Андерлехт»).

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