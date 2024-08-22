«Барселона» хочет продать Кристенсена

Защитник «Барселоны», скорее всего, покинет команду до закрытия трансферного окна.

По информации Diario SPORT, каталонский клуб готов продать датского футболиста за 25 миллионов евро.

«Барселона» из-за финансовых трудностей ищет дополнительные возможности для разгрузки зарплатной ведомости. Уход Кристенсена может стать частичным решением проблемы.

Transfermarkt оценивает стоимость Кристенсена в 40 миллионов евро.

Кристенсен перешел в «Барселону» летом 2022 года после истечения срока контракта с «Челси».

Ранее стало известно, что Илкай Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и вернется в «Манчестер Сити».