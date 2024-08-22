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    «Барселона» хочет продать Кристенсена

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    Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен, скорее всего, покинет команду до закрытия трансферного окна.

    Андреас Кристенсен
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    Андреас Кристенсен

    По информации Diario SPORT, каталонский клуб готов продать датского футболиста за 25 миллионов евро.

    «Барселона» из-за финансовых трудностей ищет дополнительные возможности для разгрузки зарплатной ведомости. Уход Кристенсена может стать частичным решением проблемы.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кристенсена в 40 миллионов евро.

    Кристенсен перешел в «Барселону» летом 2022 года после истечения срока контракта с «Челси».

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