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    Бояринцев: «Зенит» нельзя назвать фаворитом в ближайшем матче со «Спартаком»

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    Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «На фоне проблем, которые есть у "Зенита", петербуржцев нельзя назвать фаворитом в ближайшем матче. Ничего страшного, что игра на выезде. В команде много новичков, которым всё равно, где играть. "Спартак" к игре подходит в хороших кондициях и настроении. Я бы сказал, что шансы 50 на 50.

    "Спартак" показывал хорошие матчи и при Абаскале. Самое важное — стабильная игра. У команды уже есть матчи, в которых хорошо играли, забивали. Если до зимы будет такой уровень, можно будет говорить о радужных вещах в виде борьбы за чемпионство», — сказал Бояринцев Чемпионату.

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    • Напомним, что матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» состоится 24-го августа в 17:30 мск. Все прогнозы на матчи чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке.

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