Бояринцев: «Зенит» нельзя назвать фаворитом в ближайшем матче со «Спартаком»

Бывший российский футболиствысказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между

«На фоне проблем, которые есть у "Зенита", петербуржцев нельзя назвать фаворитом в ближайшем матче. Ничего страшного, что игра на выезде. В команде много новичков, которым всё равно, где играть. "Спартак" к игре подходит в хороших кондициях и настроении. Я бы сказал, что шансы 50 на 50.

"Спартак" показывал хорошие матчи и при Абаскале. Самое важное — стабильная игра. У команды уже есть матчи, в которых хорошо играли, забивали. Если до зимы будет такой уровень, можно будет говорить о радужных вещах в виде борьбы за чемпионство», — сказал Бояринцев Чемпионату.

Напомним, что матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» состоится 24-го августа в 17:30 мск. Все прогнозы на матчи чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке.