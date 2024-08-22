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    Аршавин рассказал, как Галицкий вмешивался в тренировочный процесс «Краснодара»

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о том, как, по его мнению, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вмешивался в тренировочный процесс команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Вот два примера, самые лёгкие, которые я бы озвучил. Первый — что он говорил вратарям не гадать при отражении пенальти, это уже давно, кстати, было — вратарям не гадать. Это раз. По удару прыгать? Да. И второе — чтобы угловые не подавали, а разыгрывали. Сейчас, может быть, это всё уже отменилось, потому что уже как бы опыт у него появился.

    Ну, я, во-первых, считаю, что Сергей Николаевич не должен туда лезть. Он может говорить какое-то своё мнение, но там это в приказном порядке, так не должно быть, я считаю», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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    В минувшем сезоне «Краснодар» добился лучшего результата в своей истории, заняв второе место в РПЛ.

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