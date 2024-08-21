Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Зриньски». Коэффициент ставки — 2.09.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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