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    Тикнизян: Глушенков привнес в игру «Зенита» магию

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    Хавбек «Локомотива» Наир Тикнизян высказался по поводу переходу Максима Глушенкова в составе «Зенита».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    Глушенков сыграл за «Зенит» 5 матчей в РПЛ и забил 7 голов. Ранее футболист получил перелом руки.

    «До этого шесть лет подряд "Зенит" становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнес в их игру магию. Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. "Зенит" — это лучшая команда в России, что тут греха таить», — приводят слова Тикнизяна «Известия».

    Календарь и таблица РПЛ

    До этого Тикнизян в 5-м туре РПЛ принес «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА (1:0).

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