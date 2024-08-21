Тикнизян: Глушенков привнес в игру «Зенита» магию

Хавбек «Локомотива»высказался по поводу переходув составе «Зенита».

Глушенков сыграл за «Зенит» 5 матчей в РПЛ и забил 7 голов. Ранее футболист получил перелом руки.

«До этого шесть лет подряд "Зенит" становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнес в их игру магию. Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. "Зенит" — это лучшая команда в России, что тут греха таить», — приводят слова Тикнизяна «Известия».

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До этого Тикнизян в 5-м туре РПЛ принес «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА (1:0).