Ташуев: Для «Спартака» будет большим плюсом, что Вендел и Глушенков пропустят матч

Тренервысказался о травмах. Оба футболиста не помогут «Зениту» в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Можно отталкиваться от штампа, что у "Зенита" большая обойма игроков и они не заметят потери Глушенкова и Вендела. Я считаю, что это ошибочное мнение. В любой команде есть лидеры на своей позиции. Можно, условно говоря, поставить Мантуана вместо Максима. Но бразилец сейчас слабее россиянина. На самом деле, для "сине‑бело‑голубых" отсутствие двух игроков такого уровня — ощутимая потеря.

Вендел — системообразующий игрок, хорошо взаимодействующий с Глушенковым, Кассьерой и Клаудиньо. Без него, очевидно, взаимодействие в команде ухудшается.

Для "Спартака" большим плюсом будет, что Вендел и Глушенков не смогут принять участие в матче. Шансы "красно‑белых" в матче с петербуржцами растут. С другой стороны, возможно, Семак придумает особенную фишку специально под команду Станковича. Здесь тоже есть варианты. Футбол тем и прекрасен, что тренеры стараются создать команде соперника больше сложностей, чем обычно», — сказал Ташуев «Советскому Спорту».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» лидирует в таблице, набрав 13 очков в пяти встречах.