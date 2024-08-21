В 15:00 21.08.2024 Шагадам и Небитчи сыграют матч в Премьер-лиге Туркменистана.

Шагадам — Небитчи

Последний матч: «Небитчи» — «Шагадам» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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