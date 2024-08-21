Родри про Фодена: Он уже один из лучших футболистов в чемпионате Англии

Полузащитникподелился мнением об игре футболиста «горожан»

«На мой взгляд, его качества способны помочь ему стать лучшим английским футболистом в истории. Ему необходимо продолжать развивать свои навыки, но он уже один из лучших футболистов в чемпионате Англии и в Европе. Однако я думаю, что он может становиться всё лучше и лучше.

Его качества, амбиции, ежедневная тяжёлая работа. К тому же он пытается прислушиваться к более старшим игрокам, как я. Это очень важно для меня, для команды и для него. Я очень горжусь им», — приводит слова Родри BBC.

Напомним, что в прошлом сезоне Фил Фоден был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги. В составе «Манчестер Сити» полузащитник провел 35 матчей в рамках АПЛ, забил 19 голов и сделал 8 голевых передач.