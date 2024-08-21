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    Радимов: У «Динамо» нет запаса прочности

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    .SubTitle Экс-футболист сборной России Владислав Радимов оценил победу московского «Динамо» над «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ (1:0).

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «У "Динамо" пока все же нет запаса прочности, который, допустим, в последних играх есть у "Спартака", у "Зенита", который есть у "Локомотива" в каких-то матчах. А у "Динамо" все на тоненького. Конечно же, им надо добавлять в плане уверенности и спокойнее дожимать команды ниже классом, если они хотят бороться за чемпионство. Пока я этого у "Динамо" не вижу», — отметил Радимов в соцсетях.

    Подопечные Марцела Лички набрали 12 очков в пяти матчах. В прошлом сезоне клуб финишировал на третьем месте в таблице.

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