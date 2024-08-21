Пономарев: Дзюба уже не сможет играть в РПЛ, ему пора заканчивать карьеру

Бывший защитниквысказался о будущем отечественного форварда, который продолжает пребывать в статусе свободного агента.

«В РПЛ Дзюба уже не сможет играть. Артему давно пора заняться чем‑нибудь другим или уехать в другой чемпионат. Арабы тоже не возьмут его. Не знаю даже, в каком чемпионате нынешний Дзюба пригодился бы. В нападении же нужно много двигаться, работать, а он уже не может. Ему пора заканчивать карьеру», — приводит слова Пономарева «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 160 мячей. Ранее была информация, что он может трудоустроиться в «Крыльях Советов».