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    В «Зените» оценили возможный трансфер Соболева

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    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра отреагировал на слухи о том, что состав питерской команды может пополнить форвард «Спартака» Александр Соболев.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Не первый раз меня спрашивают про Соболева. Он игрок "Спартака". Говорить о футболистах другой команды нечего. Если он будет у нас, тогда поговорим. А его в нашей команде нет.

    Говорю про футболистов, которые у нас в команде. Про футболистов других команд сказать нечего», — сказал Оливейра в интервью «СЭ».

    Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых 23 июля. Ранее стало известно, что стороны активизировали переговоры по трансферу форварда.

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