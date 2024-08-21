В «Зените» оценили возможный трансфер Соболева

Тренер «Зенита»отреагировал на слухи о том, что состав питерской команды может пополнить форвард «Спартака»

«Не первый раз меня спрашивают про Соболева. Он игрок "Спартака". Говорить о футболистах другой команды нечего. Если он будет у нас, тогда поговорим. А его в нашей команде нет.

Говорю про футболистов, которые у нас в команде. Про футболистов других команд сказать нечего», — сказал Оливейра в интервью «СЭ».

Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых 23 июля. Ранее стало известно, что стороны активизировали переговоры по трансферу форварда.