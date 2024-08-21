Невилл — о «Челси»: Некоторые происходящие вещи просто неправильны

Бывший футболистподверг критикеза их отношение к футболистам.

«Я руковожу футбольным клубом и знаю, насколько это сложно — уровень совсем другой, но это тяжелая работа. Подбор персонала — самый сложный навык. Я бы не стал критиковать за смелость, за то, что они берут и подписывают игроков.

Что я хочу сказать, так это то, что подобное обращение с Конором Галлахером, с Трево Чалобой, с людьми, которые были в этом клубе с детства, когда их пытаются выгнать, разбивает сердце.

Представьте, если бы в моем клубе происходило то же самое? Я был бы совершенно опустошен. Некоторые происходящие вещи просто неправильны.

Они подписали новые контракты с многими молодыми талантливыми игроками. Подписывать контракты на восемь или девять лет, чтобы контролировать игроков, совершенно не нужно. Ведь если игрок потерпит неудачу, от него будет трудно избавиться. Если игрок добьется успеха, он в любом случае захочет новый контракт», — цитирует Невилла Sky Sports.