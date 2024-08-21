В 22:00 21.08.2024 Мидтьюлланн и Слован сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Мидтьюлланн — Слован

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Слован» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мидтьюлланн»).

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