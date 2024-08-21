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    Мареска: Если Стерлинг и Чилуэлл хотят играть больше, им лучше уйти

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о будущем в команде Рахима Стерлинга и Бена Чилуэлла.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    «Они тренируются отдельно. Ситуация с ними обоими совершенно ясна. У нас большой состав, и дать игровое время каждому игроку просто невозможно. Если они хотят играть больше, им лучше уйти.

    Я стараюсь быть честным. Я говорил с Рахимом перед матчем с "Манчестер Сити". Я сказал, что у нас ему будет трудно получить больше минут на поле — он не играл по этой причине. Что касается Чилуэлла, то он прекрасный парень, но я сказал, что ему придется бороться за место в составе. Это не жестоко, а просто честно», — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс.

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    Напомним, что «Челси» стартовал в новом сезоне АПЛ с поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

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