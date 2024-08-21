В 18:30 21.08.2024 Луки-Энергия и Калуга сыграют матч в кубке России по футболу.

Луки-Энергия — Калуга

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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