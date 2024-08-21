В 15:00 21.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Последний матч: «Лада-Тольятти» — «Волга Ульяновск» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Волга Ульяновск»).

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