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    Канчельскис: У «Зенита» в матче со «Спартаком» больше шансов на победу

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, чего ждет от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    У сине-бело-голубых травмированы Вендел и Максим Глушенков.

    «Постараюсь последить за этим матчем, думаю, он будет очень интересным. Если говорить о шансах команд, то у "Зенита" есть много хороших футболистов, которые могут выйти вместо травмированных. Их же брали для чего? Явно не для того, чтобы они сидели и протирали скамейку. Вот им сейчас и дается шанс, чтобы выйти и доказывать.

    Да, эти потери могут стать шансом для "Спартака", но они будут играть дома у "Зенита", и как я сказал раньше, у них много классных футболистов. Поэтому в моем понимании у "Зенита" больше шансов на победу», — сказал Канчельскис «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч начнется 24 августа в Санкт-Петербурге в 17:30 мск.

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