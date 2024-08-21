Канчельскис: У «Зенита» в матче со «Спартаком» больше шансов на победу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»рассказал, чего ждет от матча 6-го тура РПЛ между

У сине-бело-голубых травмированы Вендел и Максим Глушенков.

«Постараюсь последить за этим матчем, думаю, он будет очень интересным. Если говорить о шансах команд, то у "Зенита" есть много хороших футболистов, которые могут выйти вместо травмированных. Их же брали для чего? Явно не для того, чтобы они сидели и протирали скамейку. Вот им сейчас и дается шанс, чтобы выйти и доказывать.

Да, эти потери могут стать шансом для "Спартака", но они будут играть дома у "Зенита", и как я сказал раньше, у них много классных футболистов. Поэтому в моем понимании у "Зенита" больше шансов на победу», — сказал Канчельскис «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч начнется 24 августа в Санкт-Петербурге в 17:30 мск.