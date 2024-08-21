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    Гюндоган согласовал контракт с «Манчестер Сити»

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    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган в ближайшие дни вернется в «Манчестер Сити».

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    Гюндоган уже согласовал с «Манчестер Сити» контракт до июня 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Ранее стало известно, что 33-летний немец расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в английский клуб на правах свободного агента.

    Сообщалось, что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола лично одобрил возвращение Гюндогана.

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    • Гюндоган перешел в «Барселону» летом 2023 года после истечения срока контракта с «Манчестер Сити».

    Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в 15 миллионов евро.

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