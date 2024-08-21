Гюндоган согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Илкай Гюндоган Фото: globallookpress.com
Гюндоган уже согласовал с «Манчестер Сити» контракт до июня 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что 33-летний немец расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в английский клуб на правах свободного агента.
Сообщалось, что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола лично одобрил возвращение Гюндогана.
Гюндоган перешел в «Барселону» летом 2023 года после истечения срока контракта с «Манчестер Сити».
Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в 15 миллионов евро.