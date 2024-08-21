Жоау Феликс отреагировал на возвращение в «Челси»

Португальский нападающийвысказался о своем возвращении в

«Я действительно рад вернуться в "Челси" и с нетерпением жду начала работы. Я вижу несколько знакомых лиц с тех пор, как был здесь в прошлый раз, и это всегда приятно.

Мне нравилось здесь, и я сказал своим друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в Премьер-лигу. Сделать это в составе "Челси" — это прекрасно, и я рад вернуться», — приводит слова Феликса клубная пресс-служба.

Контракт португальского футболиста с лондонским клубом рассчитан на семь лет.

Феликс ранее уже выступал за «Челси» на правах аренды во второй половине сезона-2022/2023.