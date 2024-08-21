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    Дзюба: Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику

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    Российский нападающий Артем Дзюба оценил уровень работы арбитров текущем сезоне РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.

    При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», — цитирует Дзюбу Sport24.

    Напомним, что Дзюба после ухода из «Локомотива» не может найти команду и пребывает в статусе свободного агента.

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