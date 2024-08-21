В 16:00 21.08.2024 Динамо Владивосток и Иркутск сыграют матч в кубке России по футболу.

Динамо Владивосток — Иркутск

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Динамо Владивосток»).

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