В 16:00 21.08.2024 Динамо Киров и Сокол К сыграют матч в кубке России по футболу.

Динамо Киров — Сокол К

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