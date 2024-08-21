В 18:00 21.08.2024 Chertanovo M. и Сатурн сыграют матч в кубке России по футболу.

Chertanovo M. — Сатурн

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