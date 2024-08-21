начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 21.08.2024.

Последний матч: «Сан-Лоренсо» — «Атлетико Минейро» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Лоренсо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Атлетико Минейро»).

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