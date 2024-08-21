начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 21.08.2024.

Последний матч: «Colo Colo» — «Atletico Junior» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Atletico Junior» — «Colo Colo» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54.

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