«Зенит» еще не принял решение по трансферу Соболева

В «Зените» еще не приняли решение по поводу необходимости трансфера форварда московского «Спартака». Ранее красно-белые отстранили нападающего от тренировок с первой командой.

«Глава "Газпрома" Алексей Миллер ещё не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения "Спартаку" со стороны "Зенита" не было.

Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остаётся агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления "Зенита" Максима Погорелова», — цитирует неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Контракт Соболева с московским клубом истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне форвард в 34-х матчах забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.