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    «Зенит» еще не принял решение по трансферу Соболева

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    В «Зените» еще не приняли решение по поводу необходимости трансфера форварда московского «Спартака» Александра Соболева. Ранее красно-белые отстранили нападающего от тренировок с первой командой.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Глава "Газпрома" Алексей Миллер ещё не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения "Спартаку" со стороны "Зенита" не было.

    Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остаётся агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления "Зенита" Максима Погорелова», — цитирует неназванного источника «РИА Новости Спорт».

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    Контракт Соболева с московским клубом истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне форвард в 34-х матчах забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.

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