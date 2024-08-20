«Зенит» еще не принял решение по трансферу Соболева

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Глава "Газпрома" Алексей Миллер ещё не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения "Спартаку" со стороны "Зенита" не было.
Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остаётся агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления "Зенита" Максима Погорелова», — цитирует неназванного источника «РИА Новости Спорт».
Контракт Соболева с московским клубом истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне форвард в 34-х матчах забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.