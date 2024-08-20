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    Тикнизян: Пока рано говорить о чемпионских амбициях «Локомотива»

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал слова капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова о том, что команда не готова к борьбе за чемпионский титул.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Локомотив» набрал 12 очков в пяти турах и занимает второе место в таблице РПЛ.

    «Говорить о чемпионских амбициях очень рано. Мы договорились внутри коллектива, с ребятами и тренером, что думаем только о следующей игре и живем сегодняшним днем.

    Всё меняется: вчера состав был нечемпионский, сегодня чемпионский, послезавтра опять нечемпионский. Нет смысла загадывать.

    Мнение у взрослого и адекватного человека может меняться. Можно об этом спросить у самого Димы. Он отдается в каждой игре.

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    • Вы сами видели, что у него было с глазом после матча с ЦСКА. Нет никаких претензий к нему, он наш капитан и лидер», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Локомотив» сыграет 25 августа против «Ростова». Матч пройдет в Москве, начало — в 20:00 мск.

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