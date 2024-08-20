Тикнизян: Пока рано говорить о чемпионских амбициях «Локомотива»

Защитник «Локомотива»прокомментировал слова капитана «железнодорожников»о том, что команда не готова к борьбе за чемпионский титул.

«Локомотив» набрал 12 очков в пяти турах и занимает второе место в таблице РПЛ.

«Говорить о чемпионских амбициях очень рано. Мы договорились внутри коллектива, с ребятами и тренером, что думаем только о следующей игре и живем сегодняшним днем.

Всё меняется: вчера состав был нечемпионский, сегодня чемпионский, послезавтра опять нечемпионский. Нет смысла загадывать.

Мнение у взрослого и адекватного человека может меняться. Можно об этом спросить у самого Димы. Он отдается в каждой игре.

Вы сами видели, что у него было с глазом после матча с ЦСКА. Нет никаких претензий к нему, он наш капитан и лидер», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Локомотив» сыграет 25 августа против «Ростова». Матч пройдет в Москве, начало — в 20:00 мск.