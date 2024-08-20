Орлов призвал «Зенит» приобрести как минимум одного игрока из-за травм Глушенкова и Вендела

Геннадий Орлов Фото: globallookpress.com
Вендел и Глушенков пропустят ближайшие несколько матчей, в том числе встречу со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.
«Считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь.
Трансфер Илича точно сорвался? Да нет, он не подходит. Нужен более сильный исполнитель. Кандидатуры есть. Работа ведется.
Кто-то не хочет пока ехать сюда. Но, думаю, питерцы решат этот вопрос до закрытия трансферного окна», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».
«Зенит» набрал 13 очков и занимает первое место в таблице РПЛ после пяти туров.