Орлов призвал «Зенит» приобрести как минимум одного игрока из-за травм Глушенкова и Вендела

Известный комментаторсчитает, чтонужно купить хотя бы одного игрока в связи с травмами

Вендел и Глушенков пропустят ближайшие несколько матчей, в том числе встречу со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

«Считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь.

Трансфер Илича точно сорвался? Да нет, он не подходит. Нужен более сильный исполнитель. Кандидатуры есть. Работа ведется.

Кто-то не хочет пока ехать сюда. Но, думаю, питерцы решат этот вопрос до закрытия трансферного окна», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 13 очков и занимает первое место в таблице РПЛ после пяти туров.