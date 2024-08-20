Орлов: Похоже, «Спартак» угадал с тренером

Известный комментаторпризнался, что его впечатлила играв недавних матчах.

В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом». Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

«Я, кстати, не вижу фаворита в матче "Зенит" — "Спартак". Шансы — 50 на 50.

Я же смотрел матч красно-белых с "Факелом". Они действительно набрали нешуточный ход. Угальде вновь забил, с Барко москвичи, похоже, попали в цель. Техничные ребята.

Мне кажется, "Спартак" и с тренером угадал. При Станковиче москвичи включаются с первой же минуты. Появилась командная скорость. Это очень важно. Все держат довольно высокий темп.

И с составом тренер довольно быстро определился. Уже есть основа, нет такой ротации, которая была при Абаскале.

А вот еще один претендент на высокие места — "Динамо" — в матче с "Крыльями" меня не впечатлил. Как-то все сумбурно. Мало голевых моментов», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».