В 18:00 20.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Узбекистана.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпик Ташкент» — «Nasaf Qarshi». Коэффициент ставки — 2.01.

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