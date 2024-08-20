Невилл про «Челси»: Некоторые сроки контрактов кажутся хаотичными и причудливыми

Экс-защитниквыступил с критикой в адрес руководства

«Есть игроки, которых они купили два года назад, но от которых они уже пытаются избавиться. Некоторые сроки контрактов кажутся хаотичными и причудливыми.

Я задаю вопрос довольно регулярно: что они знают такого, чего не знают остальные топ-клубы? Такие умные клубы, как "Реал" Мадрид, "Бавария", "Барселона", "Арсенал", "Манчестер Сити". Что такого знают новые владельцы "Челси", чего не знает остальной футбол?», — приводит слова Невилла Sky Sport.

Напомним, что «Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в 1-м туре английской Премьер-лиги.