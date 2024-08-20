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    Невилл: Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об игре футболиста «Челси» Энцо Фернандеса в матче 1-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:2).

    Энцо Фернандес — игрок «Челси»
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    Энцо Фернандес — игрок «Челси»

    «Энцо Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет. Затем он разводит руками, как будто спрашивает у команды: "Где вы были?" Но он никого не обманывает», — приводит слова Невилла Sky Sports.

    Напомним, что Фернандес получил капитанскую повязку на матч против «Манчестер Сити». Футболист выступал на позиции атакующего полузащитника.

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