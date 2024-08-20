Невилл: Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет

Экс-защитникподелился мнением об игре футболистав матче 1-го тура АПЛ с(0:2).

«Энцо Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет. Затем он разводит руками, как будто спрашивает у команды: "Где вы были?" Но он никого не обманывает», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что Фернандес получил капитанскую повязку на матч против «Манчестер Сити». Футболист выступал на позиции атакующего полузащитника.

В следующем матче «Челси» сыграет против «Серветта» в рамках Лиги конференций 22-го августа в 22:00 мск.