Невилл: Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет

Энцо Фернандес — игрок «Челси» Фото: globallookpress.com
«Энцо Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет. Затем он разводит руками, как будто спрашивает у команды: "Где вы были?" Но он никого не обманывает», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Напомним, что Фернандес получил капитанскую повязку на матч против «Манчестер Сити». Футболист выступал на позиции атакующего полузащитника.
В следующем матче «Челси» сыграет против «Серветта» в рамках Лиги конференций 22-го августа в 22:00 мск.