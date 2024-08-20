начнут матч в 17:30 в Суперлиге Узбекистана, 20.08.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтчи Фергана» — «Согдиана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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