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    Нефтчи Фергана — Согдиана онлайн трансляция

    Футбол
    Нефтчи Фергана и Согдиана начнут матч в 17:30 в Суперлиге Узбекистана, 20.08.2024.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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