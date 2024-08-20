Колыванов: Станкович привил игрокам «Спартака» бойцовский дух

Известный игрок и тренерпрокомментировал игру московского «Спартака» на старте сезона РПЛ при Деяне Станковиче.

«Спартак» начал неплохо и играет в симпатичный футбол. Видно, что команда с бойцовским духом и играет с настроением. Футболисты создают много моментов и забивают красивые голы. Станкович внёс в «Спартак» футбольный заряд.

Деян был опорным полузащитником, который выжигал на поле. Он знает: чтобы побеждать, нужно отдаваться в каждом матче на 100 процентов. Все игроки прониклись духом Станковича, а он проникся духом «Спартака».

Поэтому они совместно добиваются неплохого результата. Дай бог, чтобы команда продолжала так, как и начала сезон«, — сказал Колыванов "Чемпионату".