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    Кечинов: «Спартак» при Станковиче очень сильно прогрессирует

    Футбол Спартак Зенит
    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о прогрессе красно-белых под руководством Деяна Станковича.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Пока еще рано петь дифирамбы Станковичу. После первого тура и поражения все говорили, что в игре "Спартака" не заметили никаких изменений. Потом, после серии удачных матчей, все начали говорить, что это то, что нужно. Поэтому надо посмотреть еще определенное количество матчей "Спартака", в том числе и с сильными соперниками.

    Уже скоро будет тяжелый экзамен с "Зенитом". После этого матча будет понятно, будет ли "Спартак" претендовать на золотые медали.

    Но на сегодняшний день видно, что "Спартак" при Станковиче очень сильно прогрессирует. При нем в "Спартаке" появился баланс. В обороне более-менее порядок, ведь команда пропускает очень мало. Вспомните, сколько команда пропускала при Абаскале и какие были проблемы в обороне.

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    • Однако не стоит забывать, что пришел Барко, который стал лидером в атаке и через которого строятся все атаки. Поэтому всё совпало: у тренера всё получается, а также новый футболист явно пришёлся ко двору.

    Кроме того, еще Угальде начал забивать очень много. Поэтому на данный момент "Спартак" идет в нужном направлении», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом». Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

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