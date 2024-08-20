Кечинов: «Спартак» при Станковиче очень сильно прогрессирует

Бывший футболист «Спартака»высказался о прогрессе красно-белых под руководством

«Пока еще рано петь дифирамбы Станковичу. После первого тура и поражения все говорили, что в игре "Спартака" не заметили никаких изменений. Потом, после серии удачных матчей, все начали говорить, что это то, что нужно. Поэтому надо посмотреть еще определенное количество матчей "Спартака", в том числе и с сильными соперниками.

Уже скоро будет тяжелый экзамен с "Зенитом". После этого матча будет понятно, будет ли "Спартак" претендовать на золотые медали.

Но на сегодняшний день видно, что "Спартак" при Станковиче очень сильно прогрессирует. При нем в "Спартаке" появился баланс. В обороне более-менее порядок, ведь команда пропускает очень мало. Вспомните, сколько команда пропускала при Абаскале и какие были проблемы в обороне.

Однако не стоит забывать, что пришел Барко, который стал лидером в атаке и через которого строятся все атаки. Поэтому всё совпало: у тренера всё получается, а также новый футболист явно пришёлся ко двору.

Кроме того, еще Угальде начал забивать очень много. Поэтому на данный момент "Спартак" идет в нужном направлении», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом». Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.