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    Экс-игрок «Спартака»: Не знаю, кто такой Абаскаль

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    Бывший полузащитник мадридского «Реала» и московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо рассказал, что вообще никогда не слышал фамилию Гильермо Абаскаля.

    Мануэль Хурадо
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    Мануэль Хурадо

    «Ты знаешь Гильермо Абаскаля? Нет. А кого-то из футболистов современного "Спартака"?
    — Не знаю, ни кто играет сейчас, ни кто тренирует. Говорю же: я отошел от футбола.

    В последний раз смотрел матч чемпионата России, когда сам там играл. Знаю только, что несколько лет назад "Спартак" наконец-то стал чемпионом,— сказал Хурадо "Чемпионату".

    Хурадо играл в "Спартаке" с 2012 по 2015 год, сыграл за команду в РПЛ 66 матчей, забил 14 мячей. Также он выступал за "Реал", "Атлетико", "Мальорки", "Шальке-04", "Уотфорда", "Эспаньола", "Кадиса" и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

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