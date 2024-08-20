Экс-игрок «Спартака»: Не знаю, кто такой Абаскаль

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо рассказал, что вообще никогда не слышал фамилию

«Ты знаешь Гильермо Абаскаля? Нет. А кого-то из футболистов современного "Спартака"?

— Не знаю, ни кто играет сейчас, ни кто тренирует. Говорю же: я отошел от футбола.

В последний раз смотрел матч чемпионата России, когда сам там играл. Знаю только, что несколько лет назад "Спартак" наконец-то стал чемпионом,— сказал Хурадо "Чемпионату".

Хурадо играл в "Спартаке" с 2012 по 2015 год, сыграл за команду в РПЛ 66 матчей, забил 14 мячей. Также он выступал за "Реал", "Атлетико", "Мальорки", "Шальке-04", "Уотфорда", "Эспаньола", "Кадиса" и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.