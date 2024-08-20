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    Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

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    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган близок к возвращению в «Манчестер Сити».

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    Гюндоган перешел в «Барселону» летом 2023 года после истечения срока контракта с «Манчестер Сити».

    По информации Cadena SER, не так давно у Гюндогана состоялся разговор с главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой, который лично подтвердил, что хочет, чтобы он вернулся в команду.

    При этом The Athletic утверждает, что «Барселона», возможно, даже отпустит 33-летнего немца бесплатно.

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    • Каталонский клуб из-за финансовых трудностей ищет дополнительные возможности для разгрузки зарплатной ведомости. Уход Гюндогана может стать частичным решением проблемы.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в 15 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

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