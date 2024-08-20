Гришин: ЦСКА в матче с «Локомотивом» выглядел лучше

Экс-футболиствысказался об игре армейцев ив матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

«ЦСКА в матче с "Локомотивом" выглядел лучше. Этот матч был лучшим в исполнении ЦСКА в этом сезоне — эту игру можно занести в актив по качеству футбола. Первые 20 минут были очень хорошими со стороны армейцев, а потом было всего несколько моментов.

Кроме того, мне кажется, что Николич не угадал с заменами. Если "Локомотив" усилил игру вышедшими Раковым, Тикнизяном и Сулеймановым, то у ЦСКА перестановки не получились. Только сам Николич знал, что хотел сделать этими заменами. Тройная замена от ЦСКА смазала концовку игры, и футбол армейцев расстроился. Когда Лукин вышел, Дивеев спрашивал: "Что дальше делаем?" Футболисты не разобрались, как перестроиться и играть.

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в последние семь минут в давлении и перестроениях, отсюда поражение. Проиграли матч, который не должны были проигрывать. Но футбол такая игра, где можно владеть преимуществом весь матч и проиграть с минимальным счётом», — сказал Гришин Чемпионату.

После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (12 баллов).