Чистяков: Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать

Защитник «Зенита»отметил, что хочет получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Чистяков провел на поле лишь 17 минут — в матче Кубка России.

«Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе.

Переход в другую команду? Меня сейчас интересует мое время пребывания в "Зените", потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», — сказал Чистяков Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 13 очков.