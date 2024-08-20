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    Чистяков: Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отметил, что хочет получать больше игрового времени.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    В нынешнем сезоне Чистяков провел на поле лишь 17 минут — в матче Кубка России.

    «Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе.

    Переход в другую команду? Меня сейчас интересует мое время пребывания в "Зените", потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», — сказал Чистяков Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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