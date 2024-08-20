начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги чемпионов, 20.08.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 2.00 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Будё-Глимт»).

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