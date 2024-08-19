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    Вальядолид — Эспаньол: смотрите прямую трансляцию 19.08.2024 в 20:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Вальядолид Эспаньол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вальядолид и Эспаньол начнут матч в 20:00 в испанской Примере, 19.08.2024.

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    Последний матч: «Вальядолид» — «Эспаньол» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Эспаньол» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.43.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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