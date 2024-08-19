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    Угальде: Я счастлив в «Спартаке»

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    Форвард «Спартака» Манфред Угальде заявил, что он счастлив в московской команде.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок "Спартака". Я счастлив в этом клубе и выполняю всё, что от меня зависит.

    Московский "Спартак" — это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках», — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» в 5-м туре РПЛ разгромил «Факел» со счетом 3:0. В активе команды 10 набранных очков.

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