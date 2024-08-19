Угальде: Я счастлив в «Спартаке»

Форвард «Спартака»заявил, что он счастлив в московской команде.

«Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок "Спартака". Я счастлив в этом клубе и выполняю всё, что от меня зависит.

Московский "Спартак" — это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках», — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» в 5-м туре РПЛ разгромил «Факел» со счетом 3:0. В активе команды 10 набранных очков.