2-й таймАкрон — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирлинд Даку«Акрон» — «Рубин». Онлайн
  • 19:13
    • «Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы команд
  • 14:43
    • Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
  • 15:49
    • «ПСЖ» может приобрести лидера «Аталанты»
  • 15:10
    • Тренер «Динамо» призвал КХЛ вернуться к прежним правилам
    Все новости спорта

    Оффенбах — Магдебург. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии
    19.08.2024 в 19:00 начнется матч в турнире в футбольном кубке Германии Оффенбах — Магдебург. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Оффенбах — Магдебург смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кавказское дерби получится горячим
  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Синнер отдаст Тиафо не больше трех-четырех геймов?
  • Синнер — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры